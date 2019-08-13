شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. وليد أزارو طوربيد الأهلي ينتفض من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي ذاكرة التهديف والتألق مع القلعة الحمراء بعد 82 من الصيام التهديفي، حيث كان الهدف الأخير لوليد أزارو قبل مباراة اطلع برة في دوري أبطال أفريقيا، في شباك الإسماعيلي بتاريخ 22 مايو الماضي، ليشارك أزارو في فوز القلعة الحمراء برباعية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب بطل السودان، حيث سجل الدوري المغربي هدفين في الرباعية الحمراء.

كان الموسم الماضي قد شهد تراجعًا كبيرًا في مستوى هداف القلعة الحمراء الذي لم يسجل سوى 6 أهداف فقط في 23 شارك فيها مع القلعة الحمراء في دوري الموسم الماضي، وكان الدولي المغربي قد احتل صدارة هدافي الدوري العام لموسم 2017/2018، حيث سجل أزارو 18 هدفًا ليحطم الأرقام القياسية للأجانب في الدوري العام.

طوربيد الأهلي أغلق ملف الرحيل عن القلعة الحمراء ليضع كامل تركيزه في استعادة مستواه السابق الذي كان عليه منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء موسم الانتقالات الصيفية عام 2017 قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء على حياة الدولي المغربي في الصور التالية:



ازارو خلال التدريبات



ازارو في احتفالية الاهلي بالدوري



ازارو في الاهلي



ازارو في التدريبات



ازارو في الزي المغربي

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ازارو في المطار



ازارو في مباراة اطلع برة



ازارو في مران الاهلي



ازارو مع منتخب المغرب



ازارو



وليد ازارو مهاجم الاهلى