شكرا لقرائتكم خبر عن الدهشورى حرب: لاعبو المنتخب "مظلومين".. واتحاد الكرة المسئول عن الفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللواء الدهشورى حرب، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، يبقى دائما أحد أبرز الأسماء فى تاريخ الكرة المصرية، لما له من بصمات وأياد بيضاء، فضلا عن الأسس والقيم التى أرساها فى مبنى الجبلاية التى تتوارثها المجالس المتعاقبة، «الخليج 365 » التقت الدهشورى حرب وأجرت معه هذا الحوار

بداية.. فى رأيك من يتحمل مسئولية إخفاق المنتخب فى أمم أفريقيا 2019؟

مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بكل تأكيد، لأنه فضّل استكمال مسابقة الدورى على الاستعداد لأمم أفريقيا 2019 ، ولم يلعب المنتخب سوى مباراتين فقط مع تنزانيا وغينيا وكان لابد من خوض أكثر من 5 أو 6 مباريات حتى يقف المدير الفنى على نقاط القوة والضعف بالمنتخب،ويصحح الأخطاء قبل المعترك الأفريقى.

وماذا عن اللاعبين؟

اللاعبون مظلومون بالفعل، فالجميع ينتقدهم ويشتم فيهم، وهم لم يلعبوا مع بعضهم سوى مباراتين فقط، وكان من الأفضل أن يلعبوا أكثر من مباراتين، وبالتالى أؤكد أن اتحاد الكرة يتحمل المسؤولية كاملة.

فى رأيك.. كيف تدار المرحلة الانتقالية باتحاد الكرة؟

لابد من تعيين لجنة مؤقتة تدير الاتحاد وتخطط للكرة المصرية قبل اختيار وانتخاب المجلس الجديد.

وما رأيك فى تولى المدير التنفيذى المهمة وفقا للائحة اتحاد الكرة والفيفا؟

لوائح الفيفا هى سبب انهيار الكرة فى مصر، ففى عهدى كان المجلس القومى للرياضة يتدخل لحل أى مجلس أو تعيينه وفقا للأوضاع حينئذ، أما لائحة اتحاد الكرة والفيفا التى تفرض المدير التنفيذى هى سبب انهيار الكرة.

من ترشح للانضمام للجنة المؤقتة؟

هناك العديد من الأسماء الجديرة بإدارة الكرة المصرية فى المرحلة الانتقالية، ولا أرغب فى ذكر أى منها حتى لا أقلل من الأسماء التى لن أذكرها أويتم اتهامى بتجاهل البعض الآخر.



ما هو أهم شىء تقوم به اللجنة المؤقتة؟

التخطيط للكرة المصرية وتعديل اللائحة، حيث لن ينصلح حال كرة القدم فى مصر إلا بهاتين النقطتين.

هل تؤيد إلغاء بند الـ8 سنوات من لائحة الجبلاية؟

بالطبع لا.. فالعمل فى اتحاد الكرة 8 سنوات فترة كافية جدًا لتقديم الأفكار ولابد من منح الفرصة للوجوه الجديدة، لكن ما أراه حاليًا شيئًا عجيبًا لا يمكن تصديقه.

ما هو أهم بند يجب إضافته فى اللائحة الجديدة؟

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منع الإعلاميين من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، وأوجه رسالة للجمعية العمومية لاتحاد الكرة وأقول لهم، أبعدوا الإعلاميين عن مجلس الجبلاية، وكذلك لابد أن يكون صاحب الصوت فى

أى انتخابات هو رئيس النادى ولا يتم تفويضأى حد غيره لأنه ببساطة "هيبيع الصوت"

ما هى الرسالة التى توجهها للجمعية العمومية لاتحاد الكرة؟

أقول لهم، فوقوا كفاية كدا وعليكم بحسن الاختيار ويجب أن يتم تقليص عدد الجمعية العمومية لتكون قاصرة على أندية الدورى الممتاز والممتاز ب فقط

ما تقييمك لدور رابطة المحترفين وهل تشجع إعادة تشكيلها؟

لا أعرف الكثير من التفاصيل عن هذه الرابطة، لكنها عُرضت علىّ من قبل وأن أتولى رئاستها وكذلك عُرضت على سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق - رحمه الله-، ولكنى اعتذرت، حيث لا يوجد لها اختصاصات واضحة.

من الأصلح للمنتخب فى المرحلة المقبلة وطنى أم أجنبى؟

دائما المدرب الوطنى هو الأصلح للمنتخب وسبق وحقق معه إنجازات لا توصف.

من ترشح لتدريب المنتخب؟

واحد من هؤلاء الثلاثة، حسن شحاتة أو شوقى غريب أو حلمى طولان.

لو كنت رئيس اتحاد الكرة ما قرارك؟

تعيين حسن شحاتة مديرًا فنيًا وشوقى غريب مدربًا عامًا.

لماذا؟

لأنهما سبق وحققا نجاحات كبيرة، بجانب أن البعض سيقول إن حسن شحاتة كبر فى السن لذا سيكون معه مساعد قوى وذكى هو شوقى غريب.