كلوب: ماني "جاهز" لمباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن لاعبه السنغالي (ساديو ماني) بات جاهزًا للمشاركة في مباراة السوبر الأوروبي.
ويلتقي ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع نظيره تشيلسي، بطل الدوري الأوروبي، غدًا الأربعاء في مباراة السوبر.
وخلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، قال كلوب بشأن مشاركة ماني: "أعتقد أنه كان جاهزًا للبدء أمام نورويتش سيتي في مباراة الجمعة الماضي بالدوري الإنجليزي، ولكن كان يتعين علينا الانتظار قليلًا خاصة أنه لم يشارك في الفترة التحضيرية للموسم".
وأضاف: "شعرت ببعض الحيرة بشأن الثلاثة لاعبين الذين كان يتعين عليّ تغييرهم خلال المباراة خاصة بعد إصابة الحارس البرازيلي أليسون بيكر".
وأتم: "بالتأكيد ماني أفضل حالًا الآن، أصبح أكثر مرونة، نعم ، إنه مستعد".
ماني غاب عن المشاركة في فوز ليفربول برباعية مقابل هدف أمام نورويتش سيتي في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
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