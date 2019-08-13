وجه إسلام محارب، رسالة شكر وتقدير، إلى إدارة وجماهير النادي الأهلي، وذلك بعد ساعات من إعلان انتقاله رسميًا إلى فريق الجونة، بدءا من الموسم المقبل 2019-2020. وكتب “محارب” في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “أحب أشكر إدارة النادي الأهلي على الفترة اللي كنت موجود فيها داخل أعظم نادي في الكون وكنت جزء من الكيان الكبير ده”. وأضاف اللاعب في تغريدته موجهًا حديثه إلى جماهير الأحمر: “بشكر جمهور الاهلي العظيم اللي عمره ما قصرمعانا ودايما في المحنة قبل الفرحة واقف في ضهرنا”. واختتم رسالته بتوجيه الشكر للاعبي الفريق: “بشكر اللاعبين كلهم وبالتوفيق يا رجالة، الحمد لله انتقالي إلى بيتي الثاني نادي الجونة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر الوداع.. إسلام محارب يكتب رسالة عشق إلى جماهير الأهلي بعد التوقيع للجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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