رياضة | غدا.. الزمالك يعلن اسم المدرب الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الزمالك يعلن اسم المدرب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير الزمالك غدا الأربعاء الإعلان عن اسم المدرب الجديد، وذلك بعد اجتماع رئيس النادي مع رموز القلعة البيضاء القدامى في مقر النادي لاختيار خليفة خالد جلال المدير الفني السابق.

ومن المتوقع أن يتم الاستقرار على اسم المدرب بين 6 مدربين لعل من أبرزهم الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز السابق، والبرتغالي جسفالدو فيريرا الذي سبق وأن درب القلعة البيضاء وحصل معه على بطولتي الدوري والكأس.

ويقود الزمالك حاليا نجم اللفريق الأسبق، طارق يحيى الذي عينه رئيس النادي مؤقتا بعد الإطاحة بخالد جلال.