رياضة | بالمواعيد.. تعرف على مواجهات دور الـ16 بكأس العالم للناشئين لكرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. تعرف على مواجهات دور الـ16 بكأس العالم للناشئين لكرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت19 عامًا والمقامة بمقدونيا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 أغسطس، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره السلوفيني في تمام الساعة 2 ظهرًا.

وإليكم جميع مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للناشئين بمقدونيا:

- الأرجنتين × ألمانيا (2 ظهرًا)

- مصر × سلوفينيا (2 ظهرًا)

- كرواتيا × المجر (4:15 عصرًا)

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- أيسلندا × اليابان (4:15 عصرًا)

- فرنسا × النرويج (6:30 مساءًا)

- الدنمارك × تونس (6:30 مساءًا)

- أسبانيا × السويد (8:45 مساءًا)

- البرتغال × مقدونيا (8:45 مساءًا)