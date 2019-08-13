رياضة | تقارير.. ريال مدريد واثق من حسم صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد واثق من حسم صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد واثق من التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في ظل توترات العلاقة بين النجم البرازيلي وبين إدارة باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نيمار أعرب عن رغبته في الرحيل عن PSG هذا الصيف والعودة إلى برشلونة هي الجهة الأقرب لضمه بينما جاء ريال مدريد في المركز الثاني.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد يسعى لخطف نيمار من برشلونة والفوز بتوقيعه في الميركاتو الصيفي الحالي مؤكدة أن النجم البرازيلي يعتبر هدفًا للملكي منذ فترة طويلة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تواصل مع المقربين بنيمار في مارس الماضي لمعرفة إمكانية التعاقد معه إلا أن الملكي كان يركز في محاولة التعاقد مع بوجبا في تلك الفترة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من تواصل نيمار مع برشلونة في الوقت الحالي إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي يؤمن بقدرته على التوصل لاتفاق مع PSG بسهولة نظرًا للعلاقة الجيدة بين الناديين.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن العقبة الوحيدة أمام ريال مدريد تتمثل في عدم ثقة النادي بالمحيطين بنيمار ومع ذلك يعمل الملكي على الاتفاق مع نيمار حتى لا يعود إلى برشلونة.