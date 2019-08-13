رياضة | سر هجوم الصحافة الإسبانية على "زيدان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر هجوم الصحافة الإسبانية على "زيدان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاحمت الصحف الإسبانية المدير الفنى الفرنسي لنادى ريال مدريد الإسبانى زين الدين زيدان بعد فترة الإعداد السيئة للريال قبل إنطلاقة الموسم الجديد خلال الساعات المقبلة.

Advertisements

وعنونت صحيفة "آس" الإسبانية قائلة "زيدان فى متاهة"، وأيضاً تحدثت عن طرق اللعب الكثيرة الذى لعب بها زيدان مع الفريق خلال فترة التحضير للموسم الجديد ووصفتها بأنها ليس لها جدوى.

ويذكر أن ريال مدريد أمس قد خسر أمام اى سي روما بركلات الترجيح 5_4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.