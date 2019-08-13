رياضة | ريال مدريد يرفض الانسحاب من صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرفض الانسحاب من صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد رفض فكرة الانسحاب من سباق الصراع على البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي البريطانية بأن برشلونة وصل لمراحل متقدمة من المفاوضات في سباق التعاقد مع نيمار، حيث وافق PSG على فكرة دخول النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في الصفقة.

وأكدت الشبكة البريطانية أن ريال مدريد نجح في التوصل لاتفاق مع نيمار يفيد بضمه مقابل 36 مليون يورو كراتب سنوي كما أنه عرض 120 مليون يورو بالإضافة إلى نجمه الويلزي جاريث بيل أو الكولومبي خيمس رودريجيز من أجل ضم النجم البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن ريال مدريد يطمح في موافقة PSG على العرض من أجل التعاقد مع نيمار في الأيام القليلة المقبلة لكن التقارير المقربة من برشلونة أكدت تصدر برشلونة لسباق التعاقد مع نيمار في الصيف الحالي بناء على رغبة اللاعب نفسه الذي يفضل العودة لصفوف البلوجرانا.