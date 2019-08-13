شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك الجديد يصل بعد 48 ساعة من الكشف عن هويته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل المدير الفنى الأجنبى الجديد لفريق الزمالك، خلال 48 ساعة، بعد الإعلان رسميًا عن هويته عقب الجلسة التى سيعقدها مرتضى منصور رئيس النادى مع رموز القلعة البيضاء القدامى.

ومن المقرر أن يُعلن اليوم الثلاثاء مسئولو نادى الزمالك عن اسم المدير الفنى الأجنبى الجديد، الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق الكروى الأول، خلفًا لخالد جلال.

ومن المقرر أن يصل مدرب الزمالك الجديد من أجل متابعة مواجهة ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب والتى سيقودها طارق يحيى المدرب المؤقت.

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