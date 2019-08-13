شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يلجأ للعقود الثلاثية خوفًا من انتقال لاعبيه الأربعة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط بالأهلى بالتنسيق مع الجهاز الفني جلسات مكثفة، لبحث مستقبل رباعي الفريق باسم علي وأحمد حمدي ومحمد شريف وحسين السيد، بعد دخول الزمالك فى مفاوضات جادة لضم أي منهم حال عدم قيدهم فى قائمة الفريق الأحمر المحلية.

وعلم مسئولو الأهلى أن هناك اتصالات تمت بين أحد مسئولى الزمالك والرباعي المذكور، فى ظل عدم قيدهم حتى الآن فى قائمة الفريق الأحمر سواء المحلية أو الأفريقية، وتجد إدارة الأهلى صعوبة فى قيد الرباعي بسبب قلة عدد الأماكن بالقائمة، خاصة أن الأولوية فى القيد للاعبين آخرين منهم محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير، وتدرس إدارة الأهلى استخدام طريقة العقود الثلاثية مع هؤلاء اللاعبين من خلال انتقالهم لأحد الأندية التي طلبت ضمهم على أن يعودوا لصفوف الفريق فى الموسم بعد المقبل، وذلك للتحايل على بند تحديد عدد اللاعبين المعارين لـ10 فقط هذا الموسم.

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ولم يقيد الأهلى محليًا حتى الآن فريق كامل من نجومه، أبرزهم محمد شريف، أحمد حمودى، إسلام محارب، أحمد حمدى، باسم علي، ناصر ماهر، محمد محمود، كريم نيدفيد، سعد سمير، هشام محمد، حسين السيد، مؤمن زكريا، وبالتالي أصبح خروج بعض هؤلاء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي أمر حتمي بالنسبة للأهلى، وتمنح اللوائح الأندية الحق فى إعارة 3 لاعبين تحت السن و2 أجانب أو أن يكون جميعهما تحت السن بخلاف 5 لاعبين آخرين.