شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يفوز على ذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد الاتحاد السعودي فوزه على ذوب آهن الإيراني وتغلب عليه 4-3 في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الدوحة، ليبلغ الدور ربع النهائي.

كان الاتحاد فاز ذهابا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت في دبي.

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وسجل الأرجنتيني إيميليانو فيكيو (45) ومحمد باقر صيدقي (54 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي رومارينيو (64 و70) أهداف الاتحاد، والتشيلي لويس خيمينيز (53 خطأ في مرمى فريقه) وهادي محمدي (72) والنيجيري ماكي كريسانتوس (83) أهداف ذوب آهن.

وتخوض الأندية السعودية والإيرانية مواجهاتها المباشرة في المسابقة القارية على أرض محايدة نظرا لانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها الاتحاد بطل المسابقة القارية مرتين عامي 2004 و2005، الدور ربع النهائي منذ عام 2011.

ويلتقي الاتحاد الفائز في المواجهة المرتقبة بين القطبين السعوديين الهلال والأهلي.