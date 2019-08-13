شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدعو لمزايدة علنية للتأمين على المدربين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة، إجراء مزايدة علنية قبل التعاقد مع إحدى شركات التأمين من أجل تفعيل مشروع التأمين على المدربين فى الموسم الكروى الجديد.

وتسلم اتحاد الكرة 3 عروض رسمية من شركات التأمين بعد إعلان الجبلاية توثيق عقود المدربين بداية من الموسم الجديد والتأمين عليهم.

ووجه اتحاد الكرة خطابا لجميع فروعه لإخطار الأندية التابعة لكل فرع بضرورة توثيق عقود المديرين الفنيين والمدربين ومديرى الكرة بالاتحاد ليتسنى لهم استخراج بطاقات دخول الملاعب في الموسم الجديد 2019/2020، على أن يكون رسم توثيق العقد نسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد تسدد بخزينة الاتحاد عند التوثيق.

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وسيتم تشكيل لجنة لشئون المدربين تتولى النظر فى أى منازعات خاصة بالمدربين، ولن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع ناد آخر في المسابقة ذاتها، ويسمح له بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.

كما سيتم دراسة التأمين الكامل على جميع المدربين الموثق عقودهم بالاتحاد، وسيتم اخطار الأندية بلائحة المدربين ولن يسمح باستخراج البطاقة المعتمدة بدخول الملاعب إلا لمن تم توثيق عقده.