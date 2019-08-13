شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك يضع برنامج تأهيلى لفرجانى ساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة طارق يحيى، برنامج تأهيل خاص للدولى التونسى فرجانى ساسى، من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، وذلك بعد الأجازة الطويلة التى حصل عليها اللاعب.

ويأتى البرنامج من أجل زيادة معدل اللياقة البدنية لدى ساسى، خاصة بعد العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية اليوم، عقب انتهاء فترة الاجازة الطويلة التى حصل عليها من الجهاز الفنى، نظرًا لكونه أكثر اللاعبين تعرضًا للإجهاد مع طارق حامد، لاسيما وأن ساسى مستبعد من مواجهة ديكاداها بطل الصومال.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.