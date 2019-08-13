شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن اليوم المدير الفنى الجديد للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُعلن اليوم الثلاثاء مسئولو نادى الزمالك عن اسم المدير الفنى الأجنبى الجديد، الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق الكروى الأول، خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته عقب ضياع لقب الدورى الممتاز، ثم الخسارة من الأهلى "حامل اللقب" بهدف دون رد فى مباراة القمة رقم 118 والأخيرة فى الموسم، ليتولى بعدها طارق يحيى القيادة الفنية للفريق الأبيض بصفة مؤقتة، وذلك لقيادة الفريق فى التدريبات بالإضافة إلى توليه مسئولية الأبيض فى المباراة المرتقبة أمام ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد بتروسبورت، وذلك لحين تولى المدير الفنى الأجنبى الجديد المهمة الفنية بصفة رسمية.

من جانبه، أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، إنه سيعقد جلسة مع بعض نجوم الزمالك القدامى فى الحادية عشر صباح اليوم، وسيقوم خلالها بعرض جميع السير الذاتية للمدربين الذين تم التفاوض معهم وأصبحوا ينتظرون قرار النادى بالموافقة أو الرفض، وذلك من أجل أن يتم اختيار أفضلهم وفقًا للرؤية الفنية لأغلبية رموز القلعة البيضاء، ثم يتم الإعلان رسميًا عن اسم المدرب الجديد فى الثانية عشر ظهرًا من نفس اليوم، وأوضح منصور إنه يمتلك ستة سير ذاتية لمدربين مميزون، يعلمون تاريخ النادى جيدًا ومتطلبات المرحلة المقبلة.