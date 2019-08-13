شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل خاص لفرجانى ساسى لتجهيزه بعد الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة طارق يحيى، برنامج تأهيل للدولى التونسى فرجانى ساسى، من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، وذلك بعد الإجازة الطويلة التى حصل عليها اللاعب.

ويأتى البرنامج من أجل زيادة معدل اللياقة البدنية لدى ساسى، خاصة بعد العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية اليوم، عقب انتهاء فترة الإجازة الطويلة التى حصل عليها من الجهاز الفنى، نظرًا لكونه أكثر اللاعبين تعرضًا للإجهاد مع طارق حامد، لاسيما أن ساسى مستبعد من مواجهة ديكاداها بطل الصومال.

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ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.