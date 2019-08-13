شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يدرس التراجع عن خوض معسكر سبتمبر خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقي غريب، مع اتحاد الكرة التراجع عن إقامة معسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل خارج مصر.

وكشف مصدر باتحاد الكرة عن أن ضيق الوقت بعد عيد الأضحى المبارك يعرقل عملية استخراج تأشيرات السفر للخارج، وهو ما يجعل الجهاز الفنى يعيد حساباته ويفكر فى إقامة المعسكر داخل مصر.

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يذكر أن المنتخب الأولمبى يستعد لخوض أمم أفريقيا تحت 23 سنة، فى شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.