رياضة | برنامج جوغونيس: نيمار أقرب إلى هذا الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج جوغونيس: نيمار أقرب إلى هذا الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير تلفزيونية إسبانية، اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد لم يقدم أي عروض لضم نيمار من باريس سان جيرمان حتى هذه اللحظة في الميركاتو الصيفي.

وقال الإعلامي الشهير بيدريول عبر برنامج "جوغونيس" الإسباني أن نيمار أقرب للعودة إلى برشلونة. ريال مدريد ينتظر بيع خاميس، بيل وماريانو قبل تقديم عرض لضم البرازيلي.

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كما أوضح الإعلامي الإسباني الشهير أن نادي ريال مدريد لا يستبعد التعاقد مع نيمار حتى الآن، آخر أسبوع في الميركاتو الصيفي سيكون مهم بشأن هذه الصفقة.

وكان نيمار قد انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون.