رياضة | بعد اعتذار "دياز".. بالأسماء 5 مدربين على طاولة رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اعتذار "دياز".. بالأسماء 5 مدربين على طاولة رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال ملف المدير الفني القادم لنادي الزمالك هو الشغل الشاغل في الوسط الرياضي المصري، حيث من المنتظر أن يعقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء للإعلان عن المدرب الجديد للفريق.

وكانت الساعات القليلة الماضية، قد شهدت اعتذار الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز السابق عن تولي المهمة الفنية للزمالك، ليخرج من الحسابات بعدما كان من أقرب المرشحين.