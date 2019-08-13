رياضة | دي روسي يستعد للظهور الأول مع بوكا جونيورز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي روسي يستعد للظهور الأول مع بوكا جونيورز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات من المقرر ظهور لاعب الوسط الإيطالي المخضرم دانييلي دي روسي رسميا للمرة الأولى بقميص بوكا جونيورز، خلال مباراة ألماجرو في دور الـ 32 ببطولة كأس الأرجنتين.

وشارك دي روسي في التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب جوستافو الفارو خلال مران اليوم الإثنين، لتصبح مسألة ظهوره كأساسي لأول مرة في مباراة رسمية مع البوكا، مسألة وقت فقط.

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ونشر النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للاعب وهو يبتسم مع رسالة "بداية جيدة للأسبوع".

وكان النجم الإيطالي قد وقع نهاية الشهر الماضي عقدا مع بطل الأرجنتين يمتد لعام 2020.