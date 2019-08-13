رياضة | ماركجراف مدربا عاما لمنتخب أمريكا للسيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركجراف مدربا عاما لمنتخب أمريكا للسيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اليوم الاثنين، تعيين اللاعبة السابقة كيت ماركجراف في منصب المدير العام لمنتخب الولايات المتحدة للسيدات الفائز بكأس العالم، حيث ستقود عملية البحث عن مدرب جديد بعد إعلان جيل إيليس الشهر الماضي أنها ستترك المنصب.

وستتولى ماركجراف، التي كانت ضمن التشكيلة الفائزة بكأس العالم في 1999، أيضا إدارة عملية وضع الخطة الفنية لبرنامج منتخب السيدات والتي تتضمن تعيين مدربي فرق الشابات والأجهزة الفنية.

وقال كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم "نحن متحمسون لوجود كيت كأول من يشغل منصب المدير العام للمنتخب الوطني للسيدات".

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وأضاف كورديرو متحدثا عن ماركجراف الفائزة بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين "انغمست بحق في ثقافة البرنامج بفوزها بعدة بطولات".

كما أعلن كورديرو اليوم الاثنين أن لاعبا سابقا آخر هو إيرني ستيوارت سيترك منصبه كمدير عام لمنتخب الولايات المتحدة للرجال ليصبح أول مدير رياضي للاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

وشارك ستيوارت، الذي ساعد في عملية تعيين المدرب الحالي جريج برهالتر، في كأس العالم ثلاث مرات مع منتخب الرجال.