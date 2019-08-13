رياضة | طفل ليفربول يروي واقعة محمد صلاح الإنسانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طفل ليفربول يروي واقعة محمد صلاح الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الطفل لويس فاولر بتصريحات جديدة، حول حادثة لقائه بالنجم المصري محمد صلاح، مبدياً سعادته كبيرة من تمكنه في التقاط صورة مع هداف ليفربول.

وقال الطفل العاشق لصلاح في لقاء مع بي بي سي نشره موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "لا يهم ما حدث، لقاء صلاح كان يستحق هذا العناء".

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وأضاف فاولر موضحاً ما حدث قبل لقاء صلاح: "شاهدته يخرج بسيارته، فركضنا أنا وأخي خلفه.. حينها كنت متحمساً جداً، ولم أعير أي اهتمام لما هو أمامي، كانت أنظاري موجهة نحو صلاح فقط، وبالنهاية اصطدمت بعامود إنارة".

وأكمل مشجع ليفربول الصغير: "مو صلاح شعر بشيء من السوء حينها، كان قلقاً جداً بشأني.. جاء على مقربة من حديقتنا ليتحقق مما إذا كنت على ما يرام.. أحبه كثيراً لأنه شخص رائع".

وبعد أن شاهد الولد الصغير يتألم عاد صلاح بسيارته للاطمئنان عليه، قبل أن يلتقط معه الصور.