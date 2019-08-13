رياضة | نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل عن البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل عن البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد الإسبانى أصبح قريب للغاية من الخروج من الملكى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "كوريرى ديلو سبورت" الإيطالية أن النادى الإسبانى قد طلب من قبل فى اللاعب الكولومبي 42 مليون يورو لبيعه ولكن بعد عدم مشاركته مع ريال مدريد الفترة الماضية فى الجولات التحضيرية أصبحت الأندية لا ترغب فى دفع ذلك المبلغ.

وأشارت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد طلب من زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق أن يشرك اللاعب خلال مباريات الفريق التحضيرية من أجل أن يصل للاعب عرض قوي قبل يوم 15 أغسطس ولكن ذلك لم يتم.

وفى حال عدم وصول عرض قوى قبل 15 أغسطس سيضطر ريال مدريد لتخفيض مطالبه المادية من أجل بيع اللاعب أو خروجه على سبيل الإعارة.