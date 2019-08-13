رياضة | رسالة نارية من خالد بيومي لرئيس الزمالك بعد فشل التعاقد مع "دياز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من خالد بيومي لرئيس الزمالك بعد فشل التعاقد مع "دياز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص خالد بيومي المحلل الكروى على توجيه رسالة نارية الى مجلس ادارة الزمالك ، برئاسة مرتضي منصور ، بسبب تعثر المفاوضات مع الارجنتينى رامون دياز ، وعدم الاستقرار على مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة .

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وكتب خالد بيومي ، عبر صفحته الشخصية على تويتر ، قائلا : " بعيدا أن الناحية الفنية لرامون دياز وهى جيدة جدا ، انما الزمالك يحتاج الى سرعة في التعاقد مع جهاز فني الوقت أصبح قصير جدا "

ومن المقرر أن يعقد مرتضي منصور ، جلسة اليوم الثلاثاء ، بمقر النادي مع نجوم الكرة القدامي لحسم ملف المدير الفنى الجديد .