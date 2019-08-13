رياضة | موعد حسم صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد حسم صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول مسؤولو نادي برشلونة استعادة خدمات نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الذي قد أبدى رغبته في العودة مجدداً إلى "كامب نو".

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون وهي صفقة أغضبت كثيراً الجماهير الكتالونية.

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وقالت شبكة "ESPN" الإسبانية أن اليوم الثلاثاء سوف يشهد اجتماعاً حاسماً بين برشلونة وباريس لمحاولة إعادة نيمار جونيور.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى أن برشلونة يحضر عرضاً مغرياً لضم نيمار حيث ينتظر أن يدخل البرازيلي فيليب كوتينيو ضمن الصفقة بعدما فشل انضمامه لآرسنال.