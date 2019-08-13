شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبى يتراجع عن فكرة المعسكر الخارجى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقي غريب، مع اتحاد الكرة التراجع عن إقامة معسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل خارج مصر.

وكشف مصدر باتحاد الكرة ، أن ضيق الوقت بعد عيد الاضحى المبارك يعرقل عملية استخراج تأشيرات السفر للخارج ، وهو ما يجعل الجهاز الفنى يعيد حساباته ويفكر فى إقامة المعسكر داخل مصر.

يذكر أن المنتخب الأولمبى يستعد لخوض أمم افريقيا تحت 23 سنة، فى شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.