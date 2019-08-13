الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر. Advertisements وحصل لاعبو الأهلى على إجازة من التدريبات أمس الإثنين بعد مواجهة "اطلع برة" بطل جنوب السودان والتي أقيمت مساء الأحد فى ذهاب الدور التمهيدى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

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