شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى كاس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى اليوم الثلاثاء تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

وحصل لاعبو الأهلى على أجازة من التدريبات أمس الاثنين بعد مواجهة اطلع برة بطل جنوب السودان والتي أقيمت مساء الأحد فى ذهاب الدور التمهيدى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.