شكرا لقرائتكم سيدات السلة يواجهن السنغال ببطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم منتخب سيدات السلة مع نظيره السنغال فى ثانى مباريات البطولة الافريقية التى تقام على ارض المنافس وتستمر حتى 18 اغسطس الجارى

كان المنتخب قد خسر أولى المباريات امام كوت ديفوار بنتيجة 71/67

ويقع منتخب الفراعنة بالمجموعة الأولى بجانب السنغال وكوت ديفوار

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وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى .

كانت المنتخبات قد حصلت على راحة أمس من المنافسات