مشجع يحرق قميص مانشستر يونايتد احتجاجاً على تواضع التعاقدات الصيفية

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لم يجد احد جماهير مانشستر يونايتد الإنكليزي من وسيلة للتعبير عن غضبه من سياسة النادي في التعاقدات الصيفية سوى حرق قميص الفريق.

وبحسب ما اوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية كان المشجع الانكليزي قد احرق قميص مانشستر يونايتد وقام بتوثيق ذلك عبر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، معبرا عن خيبة امله من التعاقدات التي قام بها النادي خلال الانتقالات الصيفية الإنكليزية التي اغلقت ابوابها يوم الخميس الماضي.

هذا وهاجم المشجع الغاضب نائب الرئيس التنفيذي للنادي اد وودوارد محملاً اياه المسؤولية عما يحدث للفريق بعدما جعله منه محل سخرية جماهير بقية الاندية، مشيراً بأنه سيشاهد مباريات الفريق في موسمه الجديد كمحايد و ليس كمشجع .

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و يعبر تصرف هذا المشجع عن موقف مشابه لعدد كبير من جماهير "اليونايتد"، الرافضة للسياسة التي يتبعها ملاك النادي ، مطالبينهم بالابتعاد بسبب تراجع نتائج الفريق وعدم قدرته في المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي.

و كانت جماهير النادي قد اعابت على النادي اكتفائه بإبرام ثلاثة تعاقدات لا يمكنها ان تضيف الشيء الكثير للفريق بعدما استقطبت المدافع الانكليزي هاري ماغواير في صفقة باهظة الثمن بالإضافة إلى الظهير الأيمن آرون وان بيساكا ولاعب الوسط الويلزي دانيال جيمس.

يشار بأن إدارة مانشستر يونايتد قد تعرضت لانتقادات لاذعة في اعقاب رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الى نادي إنتر ميلان الإيطالي دون ان تتعاقد مع مهاجم بديل بعدما فشلت مساعي النادي في التعاقد مع المهاجمان الأرجنتيني باولو ديبالا والكرواتي ماريو مانزوكيتش.

شاهد الفيديو:

