شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسمح لأعضاء لجنة الحكام بالتحليل فى الفضائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل سمير عثمان رئيس لجنة الحكام، على موافقة مسئولى اتحاد الكرة على ضم عضو أو اثنين باللجنة على أن يتم السماح لهم بالعمل فى تحليل الحكام بالقنوات الفضائية.

وأرجع سمير عثمان طلبه من مسئولى اتحاد الكرة، إلى ضرورة أن يكون للجنة الحكام الجديدة صوت داخل الاستوديوهات التحليلية للرد على الحالات المثيرة للجدل عقب المباريات منعًا للفتنة، بجانب الدفاع عن الحكام.

وكان اتحاد الكرة اتفق مع سمير عثمان على ترك التحليل فى قناة النادى الأهلى للعمل رئيسًا للجنة، وهو ما رحب به الحكم الدولى السابق.

كان اتحاد الكرة قد أعلن التشكيل الجديد للجان فى الموسم المقبل، وجاء كالتالى:

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- لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة عامر حسين.

- لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل.

- لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة شوقى عبد الشافى، إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية.

- لجنة شئون اللاعبين برئاسة وليد العطار.