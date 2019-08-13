شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه السنغال بالبطولة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم منتخب سيدات السلة مع نظيره السنغال فى ثانى مباريات البطولة الأفريقية التى تقام على أرض المنافس وتستمر حتى 18 أغسطس الجارى.

كان المنتخب قد خسر أولى المباريات أمام كوت ديفوار بنتيجة 71/67 ويقع منتخب الفراعنة بالمجموعة الأولى بجانب السنغال وكوت ديفوار

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من: أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى .

كانت المنتخبات قد حصلت على راحة أمس من المنافسات.