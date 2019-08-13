شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تحديات تنتظر "خواجة" الزمالك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر جماهير الزمالك بشغف الإعلان عن هوية المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى المسئولية الفنية للفريق الكروى الأول خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته عقب ضياع لقب الدورى الممتاز، ثم الخسارة من الأهلى "حامل اللقب" بهدف دون رد فى مباراة القمة رقم 118 والأخيرة فى الموسم، ليتولى بعدها طارق يحيى القيادة الفنية للفريق الأبيض بصفة مؤقتة.

ومع اقتراب الإعلان عن اسم المدير الفنى المنتظر للزمالك، خاصة أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أكد أنه سيعلن عن "الخواجة" غدًا الثلاثاء بعد الاجتماع مع بعض رموز النادى القدامى لاستطلاع أرائهم، وهناك بعض التحديات التى تنتظر مدرب الزمالك فى الفترة المقبلة، وهى..

الفوز على ديكاداها الصومالى فى العودة

الزمالك سيواجه فريق ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا، وسيقود تلك المباراة طارق يحيى الذى تولى المهمة بشكل مؤقت، على أن يتابع المدرب الجديد اللقاء من المدرجات.

وستكون مباراة العودة المقرر لها يوم 23 أغسطس الجارى، هى الاختبار الأول للمدرب الجديد وسيكون مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية كبيرة.

الفوز على المقاصة وتحقيق لقب كأس مصر

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الزمالك سيكون مرتبطًا بمواجهة مصر المقاصة يوم 28 من نفس الشهر، فى ربع نهائى كأس مصر، وتلك المواجهة ستكون الثانية للخواجة مع أبناء ميت عقبة، وسيكون مطالبًا بتحقيق الفوز والزحف نحو التتويج باللقب.

إقناع الجماهير بالأداء الفنى

جماهير الزمالك "ذواقة" ولا تقبل بالنتائج الايجابية فقط، بل تشترط الأداء الجمالى الفنى وأسلوب "الفن والهندسة" وهو ما سيمثل تحدى أمام المدرب المنتظر لإقناع الجماهير بأدائه ونتائجه معًا.

ثبات التشكيل مع الصفقات الجديدة

ستكون جماهير الزمالك فى انتظار مشاهدة الصفقات الجديدة خلال مشاركتها مع الفريق، وهنا ستظهر شخصية المدير الفنى، وكيف سيتعامل فى تلك النقطة الحساسة خاصة وأن الفريق سيكون به عدد كبير من النجوم ما سيحدث حيرة فى الاختيارات.