رياضة | بايرن ميونخ يخطط لضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يخطط لضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، إلى اهتمام نادي بايرن ميونيخ بضم نجم برشلونة وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بايرن ميونيخ مهتم بضم فيليب كوتينيو وقد تواصل مع مسؤولي برشلونة من أجل معرفة موقف البرازيلي مع البلوجرانا.

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وحاولت إدارة برشلونة أن تُعير كوتينيو إلى آرسنال أو توتنهام لكن الأمر فشل بسبب رغبة اللاعب في عدم العودة مجدداً إلى الدوري الانجليزي.

ويعد كوتينيو من بين الأسماء المرشحة للانتقال إلى باريس سان جيرمان ضمن صفقة نيمار المحتملة، وذلك بعدما لم يثبت أقدامه في تشكيلة البلوجرانا وينال ثقة إرنستو فالفيردي.