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رياضة | مفاجآت جديدة بشأن صفقة نيمار

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كشفت تقارير تلفزيونية إسبانية، اليوم الإثنين، مفاجآت بشأن قضية نيمار لاعب باريس سان جيرمان الذي يريد العود إلى هذا الصيف.

 

وأشارت قناة "كواترو" الإسبانية أن البرازيلي نيمار قريب من تحقيق رعبته وهي الانتقال إلى ومجاورة ليونيل ولويس سواريز مجدداً.

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 كما أوضحت القناة الإسبانية أن نادي لم يقدم أي عرض مع أن النادي يعلم بالقيمة التي يُريدها باريس سان جيرمان.

 

وتعرض نيمار للسب والشتائم من جماهير باريس سان جيرمان خلال مباراة فريقهم بالدوري الفرنسي وهو الأمر الذي يؤكد عدم استمرار اللاعب هذا الصيف.

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