رياضة | من الأصلح لنيمار.. ريال مدريد أم برشلونة ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من الأصلح لنيمار.. ريال مدريد أم برشلونة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حديث الساعة في الأيام الحالية وذلك بعد تمرده على ناديه الفرنسي وإعلان رغبته في الرحيل ليتصارع عليه قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة حتى الآن من أجل ضم الموهبة البرازيلي. ولكن من الأصلح لنيمار .. ريال مدريد أم برشلونة ؟ هذا ما يستعرضه الخليج 365 الرياضي ...

* مع برشلونة :

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سيطبق برشلونة خطة 4-2-3-1 مع الالتزام بلاعبي محور اثنين هما فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس بينما سيتبادل الفرنسي أنطوان جريزمان والأرجنتيني ليونيل ميسي ونيمار المراكز في المنطقة الهجومية خلف رأس الحربة لويس سواريز. سيشكل انضمام نيمار مشكلة في برشلونة الذي لن يستطيع اللعب بـ4 عناصر هجوميين لا يتقنون النواحي الدفاعية في كل مباراة وأمام معظم المنافسين. انضمام نيمار سيعني أنه عليه مساندة زملاؤه في الدفاع من الأطراف وإلا ستنهار خطة الفريق في الناحية الدفاعية. سيكون البرازيلي فيليب كوتينيو الضحية الرئيسية في صفقة نيمار، حيث سيضطر برشلونة لبيعه في ضم نجم باريس سان جرمان. كما سيضطر الفرنسي عثمان ديمبيلي للرحيل، حيث يلعب في نفس مركز نيمار كما قد يعود البرازيلي أرثر للدكة بسبب الازدحام في خط الوسط.

* مع ريال مدريد :

سيشارك نيمار في مركز صانع الألعاب أو على الجناح الأيسر في حالة انضمامه لريال مدريد وذلك حسب قرار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي. وسيتوجب على زيدان اختيار مهام كلا من البلجيكي إيدن هازارد والبرازيلي نيمار، حيث تتشابه أدوارهم كثيرا وقد يتعين عليهم تلك تبادل الأدوار داخل الملعب. أيضًا من الممكن أن يلعب نيمار كرأس حربة خاصة مع تراجع مستوى الفرنسي كريم بنزيما وهذا يستخدم عند مواجهة الفرق الكبيرة في حال زيادة خط الوسط بلاعبين دفاعيين. سيعاني الإسباني إيسكو كثيرا في حالة انضمام نيمار للملكي، حيث سيبقى على الأرجح ملازما لدكة البدلاء.