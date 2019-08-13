رياضة | خطوة وحيدة تفصل الإسماعيلي عن ضم نجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة وحيدة تفصل الإسماعيلي عن ضم نجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو الإسماعيلي، مفاوضاتهم لضم مؤيد العجان الظهير الأيسر لفريق الوحدة السوري ولاعب الزمالك السابق.

وقدم الدراويش عرض جديد من أجل الحصول على خدمات مؤيد العجان ظهير الوحدة السوري، حيث عرض الإسماعيلي 200 ألف دولار لاستعارة ظهير الوحدة لمدة موسم واحد.

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حيث يسعى الدراويش لضم اللاعب مقابل 100 ألف دولار للوحدة نظير الموافقة على إعارة اللاعب، ونفس المبلغ للعجان.

ورفض مسئولو الوحدة، عرض الإسماعيلي وطالبوا بالحصول على 150 ألف دولار، وهو نفس المبلغ الذي طلبه وكيل أعمال اللاعب، من أجل موكله.

ويدرس مجلس إدارة الإسماعيلي، خلال الساعات المقبلة، إمكانية التقدم بعرض جديد يلبي طموحات الوحدة لضم العجان.