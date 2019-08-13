رياضة | ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن الصفقة السادسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن الصفقة السادسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى على وشك إعلان التعاقد مع لاعب الوسط الهولندى فان دى بيك لتدعيم خط الوسط خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد قد حدد يوم الثلاثاء المقبل من أجل الإغلان عن التعاقد مع فان دى بيك لتدعيم خط الوسط خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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وأشارت الصحيفة إن سبب تحديد يوم الثلاثاء هو طلب النادى الهولندى أن يلعب فان دى بيك مباراة إياب أياكس مع باوك سالونيك اليونانى فى دورى أبطال أوروبا.

ويذكر أن اللاعب الهولندى الموسم الماضي إستطاع أن يثبت نفسه ويلمع مع أياكس وسجل 17 هدف وصنع 13 هدف.

ونجح الريال في ضم 5 صفقات مميزة للفريق حتى الآن في مقدمتها البلجيكي إدين هازارد.