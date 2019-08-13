رياضة | هل يُكرر بيريز " صفعة رونالدو " مع برشلونة ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يُكرر بيريز " صفعة رونالدو " مع برشلونة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية مشتعلة للغاية فيما يخص مصير الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي وموقفه من ناديه الجديد المقرر أن ينتقل إليه بعد وصوله إلى طريق " سد " مع إدارة ناديه.

ويُصر الساحر البرازيلي على الرحيل وعدم إرتداء قميص النادي الباريسي مرة أخرى لكنه في الوقت ذاته لم يحدد بعد موقفه من العودة إلى ناديه السابق برشلونة أو الإنتقال إلى الغريم التقليدي واللدود فريق نادي ريال مدريد.

ونظراً لسوء العلاقة بين إدارتي برشلونة وباريس سان جيرمان فإن الإدارة الفرنسية تتعنت في مسألة عودة نيمار إلى البلوجرانا من جديد بالإضافة إلى أن كتيبة توماس توخيل لا تنوي التفريط في اللاعب بسهولة بعد أن وضعت عليه الجماهير الآمال والطموحات ودفعوا لجلبه مبلغ 222 مليون يورو قبل عامين ليصبح الأغلى في التاريخ.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الطرق التي سيتبعها فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد من أجل جلب نيمار للكتيبة المدريدية.

حلم جالاكتيكوس

يتوفر بيريز على حلم منذ سنوات طويلة للغاية حيث أنه يريد الحصول على خدمات " نيمو " ليكون واحد من " جالاكتيكوس " الملكي بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو صوب يوفنتوس الإيطالي وفي حالة تمت صفقة البرازيلي سيستفيد النادي على المستوى الفني والاقتصادي.

وخلال الساعات القليلة الماضية دخل الريال على خط المفاوضات من أجل الحصول على خدمات نيمار وستعمل العلاقة الطيبة بين بيريز وناصر الخليفي على تهيئة الأوضاع والوصول إلى حلول تمهد إنتقال اللاعب إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو.

وفي الجهة المقابلة تسعى إدارة فريق نادي باريس سان جيرمان إلى إنهاء الصفقة للريال من أجل حرمان برشلونة من إسترداد نيمار والحصول على خدماته على الرغم من أن اللاعب يضع برشلونة كهدف أول للإنتقال إليه.

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الإنتظار الكتالوني

على الرغم من خروج عديد الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية بأنباء وتصريحات تفيد بوجود مفاوضات بين نيمار وإدارة البلوجرانا بطريقة غير رسمية إلى أن بارتوميو أكد في أكثر من مناسبة عدم وجود أي مفاوضات حتى الآن واللاعب ليس ضمن حساباتهم مستقبلاً.

وينتظر الجمهور الكتالوني والإدارة من اللاعب أن يخرج إلى وسائل الإعلام ويعلنها صريحة أنه يرغب في العودة من جديد إلى صفوف الفريق ويبدي ندمه الشديد على الطريقة التي رحل بها والتي أثارت غضب الأنصار ومجلس الإدارة وفجرت الكثير من الأزمات القانونية بين الطرفين.

ومن الممكن أن يلعب الإنتظار الكتالوني دوراً كبيراً في إتمام صفقة إنتقال نيمار إلى الريال خاصةً وأن النادي الباريسي يرغب في الحصول على مقابل مادي ضخم بالإضافة إلى لاعبين للمبادلة وهو ما وافقت عليه إدارة الريال بالفعل.

صفعة رونالدو القاتلة

ثالث الطرق التي قد تمكن الريال من جلب نيمار تكرار السيناريو البرازيلي مع نيمار مثلما حدث مع الظاهرة رونالدو الذي لعب للبلوجرانا والملكي معاً حيث كانت البداية مع برشلونة خلال موسم 1996 – 1997 قبل أن يرحل صوب إيطاليا عبر بوابة إنتر ميلان الإيطالي ويقضي هنالك خمسة أعوام كاملةً.

وبعد إعلانه الرحيل إرتبط إسمه بالعودة من جديد إلى برشلونة لكن فلورينتينو بيريز الذي كان يشغل منصب رئيس الريال وقتها نجح في خطف اللاعب وتحويل وجهته إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو بصفقة قياسية بلغت وقتها مبلغ 45 مليون يورو.

ليبقى السؤال الأبرز هل ينجح بيريز في توجيه صفعة رونالدو وجلب نيمار أم سيعود البرازيلي لبيته القديم مرة أخرى ؟