رياضة | هناك أمل.. مانشستر يونايتد يحدد سعر بوجبا لبيعه لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هناك أمل.. مانشستر يونايتد يحدد سعر بوجبا لبيعه لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إسبانية اليوم الإثنين، عن المبلغ الذي يطلبه مانشستر يونايتد من أجل السماح برحيل لاعبه الفرنسي بول بوجبا إلى ريال مدريد وذلك في فترة الميراتو الصيفي الحالية.

وقال بيدريول عبر برنامج "جوغونيس" الإسباني الشهير أن مسؤولي مانشستر يونايتد قد طلبوا مبلغ 180 مليون يورو من أجل بيع بول بوجبا الذي لا يفقد الأمل.

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ويرغب بوجبا في الانضمام لصفوف ريال مدريد والتدرب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلا أن رغبته تصطدم بتمسك إدارة مانشستر يونايتد باستمراره.

ويعد بوجبا أحد العناصر الهامة والرئيسية في تشكيلة أولي سولشاير مع مانشستر وتألق بقوة في مباراة افتتاح الدوري الانجليزي أمام تشيلسي بالمباراة التي انتهت بنتيجة 4-0 للشياطين.