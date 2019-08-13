شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 5 ثنائيات لوليد أزارو مع الأهلي بعد هدفي "اطلع برة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي رصيده من الثنائيات في مباراة واحدة مع القلعة الحمراء إلى الثنائية الخامسة، بعد هدفي الدولي المغربي في شباك اطلع برة خلال المباراة التي أقيمت بين الأهلي وبطل السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

وبشكل عام شارك وليد أزارو مع النادي الأهلي في 23 مباراة في الدوري العام خلال الموسم الماضي، سجل الدولي المغربي 6 أهداف وصنع 5 أخرى لزملائه بالفريق في موسم متوسط لمهاجم القلعة الحمراء، خاصة بعد أن احتل صدارة هدافي الدوري العام في الموسم قبل الماضي برصيد 18 هدفاً كأفضل لاعب أجنبي في تاريخ البطولة المحلية.

ويرصد ”الخليج 365” الثنائيات الخمس لمهاجم الأهلي بعد ثنائية "اطلع برة" في التالي:

الأهلي واطلع برة 4/0

الأهلي وكمبالا سيتي 4/3

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الأهلي والإنتاج الحربي 2/1

الأهلي والمقاولون العرب 5/2

الأهلي والنصر 5/0