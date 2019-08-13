أحلى عيدية للجماهير السعودية

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

ترجم نجوم الاتحاد أداءهم المميز إلى فوز قوي على فريق ذوب آهن الإيراني بنتيجة 4-3 (وبمجموع 6-4) وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الإثنين) على استاد العربي بالعاصمة القطرية الدوحة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، وبذلك يتأهل الاتحاد عن جدارة واستحقاق لدور الثمانية في انتظار المتأهل من لقاء الهلال والأهلي.

سجل للاتحاد كل من: إيميليانو فيشيو (د: 45)، فيلا نويفا (د: 55) رومارينهو (هدفين 65، 70)، فيما جاء هدفا ذوب آهن الإيراني بواسطة لاعب الاتحاد لويس خمينيز (عن طريق الخطأ 54)، هادي محمد (د: 73) ليضرب (عميد آسيا) موعدا مع الفائز في لقاء الليلة الذي يجمع الهلال بالأهلي.

كما تأهل فريق النصر لدور نفسه بعد أن قلب تأخره بهدف أمام الوحدة الإماراتي إلى فوز بنتيجة 3/‏ 2 (4/‏ 3) في اللقاء الذي جمع بينهما - على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، سجل أهداف النصر الثلاثة كل من: عبدالرزاق حمدالله (د: 41)، جوليانو (هدفين 45+ 1، 62)، فيما أحرز هدفي الوحدة الإماراتي كل من: محمد المنهالي (د: 27)، سيبستيان تيغالي (د: 79)، منتظراً المتأهل من القطريين السد والدحيل.