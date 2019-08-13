شكرا لقرائتكم خبر عن مدرج الذهب يحتفل بالنمور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) احتفلت جماهير نادي الاتحاد بفوز فريقها على ذوب آهن بنتيجة (2-‏1) والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في مقر النادي بعد أن وفرت إدارة النادي 4 شاشات عملاقة، لمتابعة مباراة فريقها، بحضور رئيس النادي أنمار الحائلي وأعضاء مجلس إدارته، وقد احتشدت الجماهير بأعداد كبيرة ومنذ وقت مبكر ورددت طوال المباراة أهازيج ناديها وظلت في النادي حتى بعد نهاية اللقاء بساعة محتفلة بالفوز والتأهل.

احتفلت جماهير نادي الاتحاد بفوز فريقها على ذوب آهن بنتيجة (2-‏1) والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في مقر النادي بعد أن وفرت إدارة النادي 4 شاشات عملاقة، لمتابعة مباراة فريقها، بحضور رئيس النادي أنمار الحائلي وأعضاء مجلس إدارته، وقد احتشدت الجماهير بأعداد كبيرة ومنذ وقت مبكر ورددت طوال المباراة أهازيج ناديها وظلت في النادي حتى بعد نهاية اللقاء بساعة محتفلة بالفوز والتأهل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرج الذهب يحتفل بالنمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.