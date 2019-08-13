الاتحاد «شوكة» في حلق طهران

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) خطف فريق الاتحاد بطاقة التأهل لدور الـ 8 لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، من على ملعب نادي العربي القطري في العاصمة الدوحة، من ذوب آهن الإيراني، حيث لعب «عميد آسيا» على 3 ملاعب محايدة منذ أن تم اعتماد خوض اللقاءات

خطف فريق الاتحاد بطاقة التأهل لدور الـ 8 لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، من على ملعب نادي العربي القطري في العاصمة الدوحة، من ذوب آهن الإيراني، حيث لعب «عميد آسيا» على 3 ملاعب محايدة منذ أن تم اعتماد خوض اللقاءات السعودية الإيرانية في دوري أبطال آسيا على ملاعب محايدة في 2016، كسب فيها جميع اللقاءات الأربعة التي جمعته بالفرق الإيرانية، إذ استهل «الاتحاد» مشواره بفوز كبير على سباهان أصفهان في اللقاء الذي جمعهما في قطر 2016 في دور المجموعات بنتيجة 4-0 وعاد وكرر فوزه في الإياب في المواجهة التي جمعتهما في سلطنة عمان إذ انتهى اللقاء بنتيجة 2-0، واستضافت مدينة دبي الإماراتية ثالث المواجهات في ذهاب دور الـ16 من المسابقة لهذا العام وكسبها بنتيجة 2/‏1 من أمام ذوب آهن، ليعود الاتحاد مرة أخرى إلى الدوحة ويكرر فوزه على الفريق نفسه بنتيجة (4/‏3) ليعزز علو كعبه على الأندية الإيرانية.

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