عميد آسيا يحبط مخطط «الفرس»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) فشل مُدرب ذوب آهن الإيراني علي رضا منصوريان، في الإيفاء بوعده ورفع علم بلاده في أرض حليفتها «قطر» بعد أن خرج مذلولا في لقاء الاتحاد بخساره ثانية في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا لهذا العام 2019، حيث وعد الصحفيين قبل اللقاء بتحقيق النصر عندما قال: «لقد خسرنا مباراة الذهاب أمام الاتحاد بسبب أخطائنا لا قوته»، مضيفا: «قرأت الاتحاد جيدا وحللنا الفريق وهذه المرة أنا واثق جدا بأني سأنتصر وأرفع علم إيران عاليا»، وبذلك يلحق ذوب آهن أشقاءه الفرق الإيرانية التي أخرجها «عميد آسيا» مذلولة من أمامه.

فشل مُدرب ذوب آهن الإيراني علي رضا منصوريان، في الإيفاء بوعده ورفع علم بلاده في أرض حليفتها «قطر» بعد أن خرج مذلولا في لقاء الاتحاد بخساره ثانية في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا لهذا العام 2019، حيث وعد الصحفيين قبل اللقاء بتحقيق النصر عندما قال: «لقد خسرنا مباراة الذهاب أمام الاتحاد بسبب أخطائنا لا قوته»، مضيفا: «قرأت الاتحاد جيدا وحللنا الفريق وهذه المرة أنا واثق جدا بأني سأنتصر وأرفع علم إيران عاليا»، وبذلك يلحق ذوب آهن أشقاءه الفرق الإيرانية التي أخرجها «عميد آسيا» مذلولة من أمامه.

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