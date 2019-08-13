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حمد الله يواصل أرقامه القياسية

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جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

واصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، تسجيل أرقامه القياسية التي بدأها الموسم الماضي، حيث سجل هدفه الـ19 على التوالي في جميع البطولات التي شارك بها في الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنسخة الحالية.

يذكر أن حمدالله هو هداف الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 34 هدفا وهداف كأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 14 هدفا، ولديه ثلاثة اهداف في دوري أبطال آسيا حتى الآن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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