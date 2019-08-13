شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الله يواصل أرقامه القياسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

واصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، تسجيل أرقامه القياسية التي بدأها الموسم الماضي، حيث سجل هدفه الـ19 على التوالي في جميع البطولات التي شارك بها في الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنسخة الحالية.

يذكر أن حمدالله هو هداف الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 34 هدفا وهداف كأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 14 هدفا، ولديه ثلاثة اهداف في دوري أبطال آسيا حتى الآن.