شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفعلها الأهلي ويُخرج الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

مجدداً يلتقي فريقا الهلال والأهلي في قمة آسيوية مساء اليوم (الثلاثاء) في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا وذلك عند الساعة 9:30م على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

يدخل فريق الهلال صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء بعد أن حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة 4/ 2، ويملك الهلال حظوظا أوفر للتأهل حيث يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة، وكذلك الخسارة بفارق هدفين بنتيجة 2/ صفر أو 3/ 1، وبالنظر لعناصر الفريق الهلالي فإن الفريق قادر على تكرار الفوز، حيث يملك أسماء بارزة يتقدمهم الهداف الفرنسي غوميز والإيطالي جيوفينكو. أما فريق الأهلي فإنه يدخل هذا اللقاء بفرصة الفوز وبنتيجة كبيرة 3/ صفر، وفي حالة فوزه بذات نتيجة الذهاب فسيلجأ الفريقان للأوقات الإضافية، ورغم صعوبة موقف الفريق الأهلاوي إلا أنه يملك عناصر قادرة على تحقيق النتيجة المطلوبة في ظل وجود قوة هجومية بقيادة هداف الفريق عمر السومة وديجانيني ومن خلفهم عبدالفتاح عسيري.