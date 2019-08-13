شكرا لقرائتكم خبر عن رازفان.. هل يعبر محطة «الراقي» بـ«أمان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan99

تعود عجلة الدوران الكروية بين فريقي الهلال والأهلي مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن إياب دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا للأندية 2019، والتي ستحدد صافرة حكم اللقاء الفريق المتأهل إلى دور الثمانية من ذات البطولة، وإن كانت التوقعات تصب في مصلحة «الزعيم» كونه نجح في دك شباك «الراقي» برباعية مقابل هدفين خلال مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب «الجوهرة».

نجحت كتيبة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في تجاوز محطة الأهلي، ووضع قدماً نحو دور الـ 8، واليوم مع تكثيف عدد من الحملات الجماهيرية الأهلاوية التي طالبت اللاعبين والجهازين الفني والإداري بـ«ريمونتادا» تاريخية لتجاوز «الأزرق» وإكمال المشوار القاري في البطولة.

فهل تحدث مفاجأة كما «تتعشم» بها الجماهير «الخضراء»، أم أن كتيبة «الموج الأزرق» ستواصل هيمنتها على «الأسود» وتثبت أنها الأفضل مثلما كانوا بمواجهة الذهاب.