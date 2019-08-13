شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز.. ماكينة أهداف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan99

يبحث الهداف الفرنسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بافيتيميي غوميز عن زيارة «عرين» شباك مرمى حارس مرمى الأهلي الدولي محمد العويس من جديد مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن إياب دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

وينتظر عشاق ومحبو «الزعيم» طلة جديدة وأهدافا عديدة اليوم مثلما حدث ذلك في مواجهة الذهاب الذي نجح غوميز في إحراز «هاتريك»، بعدما «زأر» صوت الأسد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة».

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جميعنا نعلم بأن «الأسد» هو ملك الغابة، ويمضي وقته براحة تامة، إذ يقضي نحو 20 ساعة من نهاره في حالة من الخمول، وقد ينشط بأي لحظة، وتبدأ حركته في الليل حتى الفجر خلال فترات متقطعة وذلك يكون أثناء اصطياده لفريسته، وهو ما فعله المهاجم الهداف غوميز في مباراة الذهاب، عندما استفاق في الدقيقة 15 بإحرازه الهدف الأول، ثم صام حتى الدقيقة «48»، و«65» والتي من خلالها استلم كرة المباراة وتجولت معه في شوارع العاصمة (الرياض) حتى إنه اصطحبها معه إلى تمرين الفريق قبل الأخير مرتدياً كرة الهاتريك «حزام الأمان».

فهل يواصل بافيتيميي طلته وتوهجه اليوم ويقوم بزيارة شباك العويس أم تتوقف ماكينة أهدافه عند محطة مباراة الذهاب؟.

يشار إلى أن هداف الهلال الفرنسي يملك 7 أهداف في بطولة دوري أبطال آسيا حتى اللحظة، والحصيلة قابلة للزيادة في حال استمرت أهدافه، وقد يقترب من الوصافة أو صدارة الهدافين الذي يتربع عليها مهاجم الوحدة الإماراتي البرازيلي ليوناردو دا سيلفا بتسعة أهداف، ويليه مهاجم الأهلي الدولي السوري عمر السومة بسبعة أهداف.