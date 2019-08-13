شكرا لقرائتكم خبر عن الشلهوب وعبدالغني «شياب الكلاسيكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

يشارك في لقاء اليوم الذي يجمع الهلال بالأهلي ضمن إياب دور الـ(16) من بطولة دوري كأس آسيا والذي يقام على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود، أكبر اللاعبين سناً، حيث يشارك محمد الشلهوب في الهلال البالغ من العمر (38 ) عاماً،وحسين عبدالغني من نادي الأهلي البالغ من العمر (42) عاماً، ولهذا سيكونان أمام مسؤولية كبيرة داخل الملعب من حيث ضبط النفس لزملائهما اللاعبين كونهما يعتبران القدوة لكبر سنهما من بين اللاعبين.

يذكر أن محمد الشلهوب حقق مع ناديه الهلال (31) بطولة رسمية كأكثر اللاعبين على المستوى العربي والآسيوي، بينما حقق اللاعب حسين عبدالغني (12) بطولة رسمية؛ مع الأهلي (9) بطولات، ومع فريقه السابق النصر (3) بطولات.

وتعد مشاركة اللاعب الموهوب محمد الشلهوب أمام الأهلي مساء اليوم هي الأكثر تاريخياً في دوري أبطال آسيا، إذ يعتبر اللاعب محمد الشلهوب هو الأكثر مشاركة في هذه البطولة منذ استحداثها إذ سيصل في مباراة اليوم إلى المباراة رقم 81.